Украинская певица Злата Огневич поделилась свежим снимком из дома

Девушка сделала селфи и опубликовала его на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Злата стоит в черной шелковой ночнушке, которая обтягивает ее упругую грудь. Девушка игриво смотрит в кадр, ее волосы небрежно растрепаны.

«Прямой репортаж из моей резиденции... Самый длинный отпуск в жизни... продолжается», - написала Злата.

За час ее фото собрало более 1,4 тысячи лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Красотка», «Невероятно красивая», «Лучше уж работать», «Выглядишь так естественно», «Ого сколько родинок на груди, ну, как говорится: чем больше родинок на теле, тем человек счастливее», - пишут пользователи сети.

Но одно послание оказалось особенно трогательным и непривычным для формата Инстаграм – настоящее признание в любви.

«Здравствуйте дорогая Злата! Ещё никогда и нигде ранее, я не встречал леди, со столь заманчиво привлекательными уголками уст! Вашими я восхищён давно и признаюсь, что и думать не мог, что эти детали женского лица, могут во мне разогреть такой небывалый ажиотаж!», - написал поклонник артистки.

Ранее мы писали, что Злата Огневич появилась на фото в легком белом платье в горошек. Глубокое декольте наряда держалось на пуговицах, благодаря чему не было видно самое интимное. Злата не надела белья под платье, что было видно невооруженным взглядом.

Напомним, что игривая Злата Огневич опутала свои красивые формы цепями: "Что-то невероятное".

Как ранее сообщала Politeka, Злату Огневич прокляли, певица во всем призналась: "Прекратите это делать".

Также Politeka информировала, что бесстыжая Злата Огневич скинула всю одежду ради пикантного кадра: «Сладкая».