Известная украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала мощный шпагат

На фото Маргарита позирует на улице в обтягивающих лосинах и куртке. Паша сделала воздушный шпагат, дотянувшись до ветки на дереве ногой. Получилось довольно эффектно и интересно. На фоне можно увидеть красивую весеннюю украинскую природу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки. Все из-за того, что Маргарита опубликовала в сторис Инстаграм, где таких функций нет.

Сообщалось, что украинская телеведущая Регина Тодоренко показала эффектную растяжку.

До этого своим шпагатом поражала Полякова. Оля стояла на каблуках в красочном платье и задрала ногу выше головы. Фотография вышла эффектной.

На фото Регина позирует в черно-розовом топе и лосинах. Волосы в этот раз Тодоренко собрала в гульку. Телеведущая задрала ногу выше головы и прикоснулась ею к дверной раме

Ранее мы сообщали, что модель Маргарита Паша заворожила формами в откровенном топе.

Красотка предстала в обтягивающем топе, вероятно без белья. Наряд подчеркнул пышные формы красотки, а также позволил полюбоваться стальным прессом и тонкой талией.

Светлые клешевые джинсы идеально сидели на красивых бедрах украинской знаменитости.

Также на моедли были красные туфельки на шпильках, а образ завершили очки и другие аксессуары.

Напомним, бесстыжая Мисс Украина в огромном декольте показала, чем ее наградила природа

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