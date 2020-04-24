Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый сочный образ

На фото Мейхер позировала в юбке с приличным размером, а дополнила свой лук каблуками топом, который еле вместил большие формы Надежды. Певица позировала на фоне винтажной стены. Волосы у звезды были распущены, можно заметить еще и большие сережки на артистке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фотография набрала более 500 лайков и несколько комментариев:

"Посмотрела сериал Ничто не случается дважды. Вы меня просто поразили как актриса в кино, бесподобно сыграли!! Ждём новых ролей!", "Вы очень красивая".

Сообщалось, что Надежда Мейхер-Грановская похвасталась новым нарядом в нескромной позе.

Надежда Мейхер любит похвастаться смелыми образами и часто делится интересными кадрами в социальной сети. На этот раз она показала поклонникам трикотажное платье в черно-белую полоску. Главной изюминкой наряда стали длинные вырезы по бокам, которые певица показала во всей красе.

Сообщалось, что Надежда Мейхер в свой день рождения устроила соблазнительные танцы в откровенном наряде.

В разделе Сториз на странице певицы в Инстаграм появилось видео, в котором Мейхер показала свой откровенный танец перед зеркалом. Для этого «перфоманса» певица выбрала длинное шелковое платье глубокого фиолетового цвета. Глубокое декольте не могло не привлечь к себе внимание.

Напомним, похудевшая Надежда Мейхер сразила наповал внешностью без макияжа в обычной жизни

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