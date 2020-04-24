Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала семейный ролик

На ролике пара сначала несколько раз отжалась, после этого Екатерина легла на спину, а муж Александр принял стойку над ней и несколько раз поцеловал. В конце Кухар засмеялась и супруг закончил нежное упражнение. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев в ТикТок под видео.

Ранее мы сообщали, что Екатерина Кухар, одна из судей проекта «Танці з зірками», показала роскошную фигуру в одном одеяле.

«Любые отношения между людьми — это труд! Но только от вас зависит, будет он в радость или в тягость», - говорится в сообщении.

Уточним, что Кухар также поделилась снимком, где она позирует с одной подушкой, которая прикрывает ее интимные формы. На другом снимке звезда позирует в одеяле и с бокалом в руке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что муж примы-балерины Екатерины Кухар, звезды "Танцев со звездами", Александр Стоянов показал в Инстаграм, чем занят с женой.

На кадрах Александр в одних штанах подтягивается за перегородку, которая находится у потолка. Правда смог он сделать это только один раз. Кухар видно не было, она снимала происходящее на видео и подгоняла Стоянова.

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