Певица Надежда Мейхер, которая входила в группу «ВИА Гра», показала роскошное тело в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram-страницу.

«Потрясающая женственность и грация», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Мейхер позирует в платье с глубоким декольте, выставив напоказ роскошные формы. При этом на голове у певицы красуется вуаль, а сами фотографии сделаны в черно-белом стиле.

Обратим внимание, что поклонники Мейхер активно лайкали фотографии, хотя и не решились их комментировать.

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На фото Мейхер позировала в юбке с приличным размером, а дополнила свой лук каблуками топом, который еле вместил большие формы Надежды. Певица позировала на фоне винтажной стены. Волосы у звезды были распущены, можно заметить еще и большие сережки на артистке.

Фотография набрала более 500 лайков и несколько комментариев:

"Посмотрела сериал Ничто не случается дважды. Вы меня просто поразили как актриса в кино, бесподобно сыграли!! Ждём новых ролей!", "Вы очень красивая".

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