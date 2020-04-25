Знаменитая артиска Ани Лорак удивила подборкой самых жарких кадров за последнее время

Звезда представила подборку лучших моментов со съемок ее новых фотосессий, последних клипов и превью для новых музыкальных композиций. Таким образом Каролина хотела показать, что любой съемочный процесс для нее не проходит так быстро и просто, как может показаться другим. Отметим, данный ролик - первый за все время ведения страницы Каролины в Инстаграм, в котором она показала жизнь "за кулисами", пишет Рoliteka.net.

В видео мы можем увидеть, как звезда позирует на белом фоне для съемок, как примеряет пышную розовую шубу и белое кружевное платье, которое прозвали свадебным.

«За каждой работой, будь то написание песни, или создание видео, стоит большой труд многих людей, одержимых одной целью – сделать хороший результат. ✨ Но главное – поделиться с другими частью своей души.

Смотрите, как создавались интро для шоу #TheBest! Скучаю по концертам и с нетерпением жду нашей встречи! ❤️», - написала Каролина. Поклонники тут же ответили на увиденное.

Ранее звезда представила ранее не публикованные кадры, представ в жарком виде.Так, после того, как звезда развелась со своим супругом Муратом, звезда стала публиковать в сети более смелые и пикантные кадры. В этот раз Каролина предстала на снимках в стильном кроп-топе с декором в виде черных лент и светлых брюках с завышенной талией. В подписи к кадрам Ани Лорак поинтересовалась у поклонников, какой из образов им нравится больше.

Как и ожидалось, фанаты отреагировали достаточно бурно, тут же обсудив довольно смелые кадры звезды. Некоторые написали, что Каролина становится похожа на куклу из силикона, другие же раскритиковали ее лифчик "для кормящих".

По словам поклонников, звезда переходит черту, нарушая правила хорошего стиля и комбинируя белье со светлыми брюками. При этом некоторые написали, что этот образ похож на "колхоз".

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