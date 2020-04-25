Российская актриса Татьяна Кравченко похвасталась перед поклонниками новым снимком
Об этом пишет Politeka.net.
Свободное от съемок время звезда сериала "Сваты" пытается посвящать своим поклонникам в социальных сетях.
На этот раз актриса Татьяна Кравченко опубликовала забавный снимок, на котором запечатлены главные герои популярного сериала "Сваты".
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Фото российская звезда опубликовала в своем личном Instagram.
"А вы тоже любите Сваты?", - подписала она совместный снимок с Федором Добронравовым, Людмилой Артемьевой и Анатолием Васильевым.
Фанаты оставили под публикацией Кравченко десятки восторженных комментариев с признаниями в любви к звездам сериала "Сваты".
"Да вы самые лучшие!", "Всем сердцем", "Очень люблю этот сериал", "Очень люблю этот сериал!! Удачи вам в дальнейшей съёмки", "Татьяна! Вы так чувствительно играете, по-настоящему слёзы", "Это эликсир здоровья и хорошего настроения!", "Просто обожаю", "Мы обожаем!Спасибо вам всем за такой позитивный сериал! Просто любовь", "Обожаем!", "Когда продолжение?", "Оооооочень! Вы - наши родные люди! С вами легче жить", "Очень жду когда будет 7 сезон", "Очень, можно расслабиться", - написали они в комментариях под совместным снимком.
Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко показала, как сильно она постарела после "Сватов". Соответствующее фото актриса опубликовала в Instagram.
На фото Валюха позировала крупным планом и показала свое лицо. Можно легко заметить старческие морщинки Татьяны. Но это не мешает ей продолжать быть шикарной женщиной, хотя годы никого не щадят. Для кадра Кравченко накрасила губы и глаза.
Но фанатов это не смутило и они поставили почти 10 тысяч лайков под снимком.
Напомним, звезды сериала «Сваты» поразили внешностью в молодости
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