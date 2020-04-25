Известный российский комик, резидент Comedy Club Гарик Харламов придумал на карантине новое развлечение для своих поклонников

Совсем недавно Гарик создал нового персонажа, пенсионера Сергея Анатольевича Макарова, передает Politeka.net.

Он общается с публикой с позиции деда, который, ясное дело, не разбирается в новых технологиях и современном мире, воюет со своим внуком Сашей и ругает политику.

Образ получился невероятно реалистичным с помощью фильтров.

В своем Instagram «дед Макар» теперь устраивает прямые эфиры и даже селекторные совещания, отрывок из которого продемонстрировал совсем недавно, заявив, что он – директор фирмы «Макаров и сыновья». При этом выглядит герой солидно: на нем рубашка с галстуком и пиджак, а также очки.

Пользователи оценили юмор Харламова.

«Гарик, скажите, как Вам в эти смутные времена удалось постричься?», «Гарик в норме))))», «Макар Харламов», «Раскрутился дед», «Я думала, это Друзь, передача «Что? Где? Когда?», «Ничего себе, как постарел😂😄», «Дед Макар» – шутят они в комментариях.

Ранее мы писали, что скандально известная блогер Лена Миро разнесла Харламова за неудачную шутку. Все началось с того, что 56-летний голливудский актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram. Харламов предложил своим подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один-единственный комментарий: "Е*****- воробушки, Джонни, ты?".

Миро сообщила, что очень хотела узнать адекватную реакцию артиста, думая, что на самом деле он играет роль.

«Ведет себя, как дебил? Ну, думаю, может, у него образ такой? Но нет, ошиблась, это — не образ, он натуральный дебил, и шутки у него для дебилов», — написала в своем Telegram-канале блогер.

Напомним, Харламов восхитился агрессивными действиями РФ в Украине.

Как сообщала Politeka, Асмус раскрыла пикантные детали отношений с Харламовым.

Также Politeka писала, что жена Харламова изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".