Оля Полякова, Ани Лорак, Регина Тодоренко и другие звезды показали, как нужно становиться на шпагат

На первом фото Оля Полякова продемонстрировала, какая у нее растяжка. Певица в ярком костюме и на каблуках задрала ногу выше головы. Сразу можно заметить, что проблем со шпагатами у звезды нет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором фото позировала Ани Лорак. Певица задрала свою ногу в лосинах на уровень головы. Звезда стояла возле шведской стенки и рассказала, что нужно себя улучшать себя.

На третьем фото позирует Регина Тодоренко. Телеведущая стала в дверном проеме в топе и черных лосинах и легко задрала ногу выше головы и зафиксировала ее на дверной раме.

На четвертом фото свое умение показала Маргарита Паша, получившая титул "Мисс Украина 2019". Модель была в лосинах и куртке, а шпагат сделала воздушный возле дереве. Звезда достала до ветки ногой, выглядит очень эффектно.

Заключает парад шпагатов Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita. Певица стала возле пальмы на пляже в купальнике и задрала ногу выше головы. Пятка прямо уперлась в ствол дерева. Фотография на фоне песка, экзотической растительности и моря получилась очень интересной и летней.

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