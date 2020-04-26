Тина Кароль, Ани Лорак, Оля Полякова и другие звезды показали свои шикарные наряды

Все знают, что Кароль любит красный. Вот и в этот раз она показала себя в шикарном красном платье, только прозрачном. Оно было большим и эффектным. С таким нарядом легко покорить не только Дана Балана, но и любого другого мужчину. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

Ани Лорак далеко не ушла от нашей первой звезды, и тоже имеет в арсенале прозрачное платье. Только оно белое и обворожительное. Певица позировала напротив винтажных колонн. Кадр получился очень нежным и прекрасным.

Оля Полякова же показала себя в черно-золотом платье с черным прозрачным шлейфом. Звезда выгнула спинку и позировала возле старого подсвечника. Просто принцесса из прошлого века, если не обратить внимание на современную розетку рядом.

Следующей в нашем списке Настя Каменских. Она позировала в обтягивающем черном платье и шикарной прической на фоне панорамного окна. Теперь сомнений нет, чем звезда соблазнила Потапа.

Последней в нашем параде вечерних нарядом идет Дарья Астафьева. Она в строгом классическом черном платье позировала на студии и держалась за большую лампу. Звезда отметила, что была и есть самой лучшей девушкой в мире и тут трудно поспорить.

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