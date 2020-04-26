Известная украинская телеведущая Катя Осадчая показала свежий весенний образ

На фото Осадчая стояла на лужайке в легком платье и держала ракетку. Волосы у Кати были распущены, а образ телеведущая дополнила удобными кроссовками. На фоне можно увидеть автомобиль а маленькие ели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Наше новое развлечение на карантине - бадминтон, получасовое азартное кардио с бегом, прыжками и наклонами опасно", - написала Катя.

Фанаты успели поставить почти 11 тысяч лайков, среди которых был и Алексей Потапенко (Потап). Пользователи также написали несколько комментариев:

"Тоже люблю бадминтон. Но с таким ветром, как у нас, играть невозможно", "О, у вас баркас есть", "Надя Дорофеева, снимай очки, мы тебя узнали".

Сообщалось, что украинский телеведущий Юрий Горбунов принял участие в съемках «Квартал 95».

Там он сыграл себя в одной из миниатюр юмористического шоу. По сюжету Горбунов пришел в прачечную, чтобы постирать костюм. Ему предложили услугу экспресс-стирки, в результате чего артист оказался на сцене совсем голым.

Ранее мы сообщали, что украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками трогательным вечерним снимком.

Судя по всему, Осадчая сделала снимок вечером, когда ее младший сын уже заснул. Катя без макияжа сидит в обнимку с огромным медведем.

«Мамам на карантине придумывать себе приключения не надо :) если вам грустно, у вас просто нет дома детей. Сил всем мамам и вдохновения. Что сегодня делали с детьми, делитесь идеями», - отметила звезда.

Напомним, Осадчая в эффектной позе показала свое новое достижение

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