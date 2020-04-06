Украинская телеведущая Катя Осадчая провела онлайн-вечеринку для Дмитрия Монатика, у которого недавно был день рождения

Фото и видео с выпуска она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Осадчая пригласила Монатика в студию передачи «Світське життя». Там они с Димой смотрели поздравления разных артистов, а также проводили интерактивы. Монатик очень ярко реагировал на все послания, записанные специально для него. В один момент он даже пустил слезу. Осадчая отметила, как музыкант растрогался из-за поздравлений от друзей.

«Мы отпраздновали в студии день рождения Монатика, а также продолжим показывать, чем занимаются ваши любимые звезды на карантине», - подписала Осадчая свой пост.

Добавим, что для эфира Катя выбрала роскошное синее платье, которое от пояса шло необычной бахромой. Пост Осадчей собрал более 12 тысяч лайков. Не выдержали Надя Дорофеева и Даша Астафьева, которые также оставили лайки под фото.

«Обожаю», «Эфир просто огонь. Спасибо», «Чтобы о ней не говорили, а она самая классная и самая крутая ведущая!», «MONATIK гордость Украины», «Вокально Монатик был очень слаб. Не вытянул ни одной песни. Так бывает, случайные люди в профессии достигают кратковременного, но яркого результата», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая разгневала поклонников тем, что нарушила карантин из-за работы. Она выбралась в студию для записи передачи и опубликовала снимок, на котором стоит в платье и маске.

Напомним, что Осадчая впечатлила фигурой в роскошном платье: "Катя, вы...".

Как сообщала Politeka, Осадчая с Горбуновым поиграли телами друг перед другом: "Повезло".

Также Politeka писала, что Осадчая поиграла с мохнатым другом, пока сын спит, Монатик не сдержался: «Это ужас…».