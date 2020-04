View this post on Instagram

Світське життя розважає вас на карантині! 😉 ми відсвяткували в студії день народження @monatik_official, а також продовжимо показувати, чим займаються ваші улюблені зірки на карантині. Вмикайте сьогодні 1+1 о 23:20 і діліться враженнями, що сподобалося. Чекаю вас біля екранів 😇 до зустрічі 👗 @katrine.k.couture