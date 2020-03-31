Украинская телеведущая Катя Осадчая разгневала поклонников тем, что нарушила карантин из-за работы
Как сообщает Politeka, соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.
«Рабочие будни», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Осадчая позирует у себя на работе в «рабочем» наряде – элегантном платье синего цвета. При этом на лице ведущей есть маска, однако поклонники звезды были разгневаны тем, что кумир нарушил карантин.
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«Так что, дорогие мои, карантин не для всех», «Офигеть просто и где тусовка проходит на который вы снимете свою передачу? Потом из-за таких людей заражаются те кто придерживаются инструкций...Какой вы пример подаёте как телеведущая? Вы и ваш канал?», «ужасно», «Сейчас в Украине штраф до 51тыс грн за оказания услуг красоты. В зарплату визажистов вошла эта издержка?», «ты почему не дома?», «Да какой вы пример подаете?», - пишут они.
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