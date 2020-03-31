Украинская телеведущая Катя Осадчая разгневала поклонников тем, что нарушила карантин из-за работы

Как сообщает Politeka, соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

«Рабочие будни», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Осадчая позирует у себя на работе в «рабочем» наряде – элегантном платье синего цвета. При этом на лице ведущей есть маска, однако поклонники звезды были разгневаны тем, что кумир нарушил карантин.

«Так что, дорогие мои, карантин не для всех», «Офигеть просто и где тусовка проходит на который вы снимете свою передачу? Потом из-за таких людей заражаются те кто придерживаются инструкций...Какой вы пример подаёте как телеведущая? Вы и ваш канал?», «ужасно», «Сейчас в Украине штраф до 51тыс грн за оказания услуг красоты. В зарплату визажистов вошла эта издержка?», «ты почему не дома?», «Да какой вы пример подаете?», - пишут они.

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