Известная певица Кончита Вурст, настоящее имя певца Томас Нойвирт, показала новый домашний ролик

На кадрах Кончита сидела в кепке и белой футболке. У нее была большая борода, но длинные волосы исчезли. Образ Вурст дополнила серьгами в ушах и носу. На фоне можно увидеть диван и светильник. Скорее всего, звезда записывала видео дома. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если вы отправите запрос, не удивляйтесь, когда я вас выберу. Спасибо за эти маленькие чаты", - написала Вурст под видео, где общалась с другими людьми.

Сообщалось, что Кончита Вурст продолжает удивлять поклонников новыми образами.

На этот раз Том Нойвирт поделился со своими поклонниками нескромным снимком, который был сделан накануне прямого эфира.

Судя по фото, победитель "Евровидения" больше не женщина и он решил сконцентрироваться на своем основном образе.

Ранее мы писали, что австрийский певец Томас Нойвирт, известный всему миру под псевдонимом Кончита Вурст, вновь сменил образ.

Судя по фотографиям, которые певец публикует в своем Instagram, он избавился от накладных ресниц, дерзких стрелок и длинных волос.

На свежих снимках Томаса Нойвирта будет сложно отыскать хотя бы намек на женственность. Он выглядит абсолютным бруталом с бородой, серьгой в носу и густыми бровями.

Напомним, бесстыжая Кончита Вурст разделась и примерила маску из латекса

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Также Politeka писала, что Кончита Вурст поразила внешностью в обычной жизни



