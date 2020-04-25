Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли поделилась с поклонниками трогательным фото

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует, придерживая рукой вазу с роскошными тюльпанами желтого и фиолетового цвета.

На актрисе – белая футболка с глубоким вырезом, черное белье, в ушах – крупные серьги. На лице звезды минимум макияжа, она подчеркнула тушью лишь длинные ресницы. Выглядит Мерьем расслабленной и абсолютно довольной жизнью.

«Я не знаю, сколько сейчас времени. Но я точно знаю, что мои чувства правильны в этот момент, и эта чистая любовь для всех вас, эти цветы для вас», – подписала снимок Узерли.

«Султана!», «Прекрасная!», «Вы красотка!», – пишут в комментариях поклонники, не жалея эмодзи для выражения своего восторга.

Ранее мы рассказывали, что Мерьем показала поклонникам шестилетнюю дочь Лару. На фото звезда позирует в черной кофте с вырезом. На шее красотки видны белые бусы. Узерли подкрасила реснички и нанесла на губы легкий блеск. Завершили ее образ очки в темной оправе.

Отцом ее ребенка является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Их продолжительный роман вот-вот должен был закончиться свадьбой, но в августе 2013-го пара рассталась. У предпринимателя уже есть дети от предыдущего брака. К тому же Мерьем хотела родить ребенка в родной стране и не планировала оставаться в Турции, что не устроило Атеша.

Джан Атеш участвует в жизни дочери. Сама Мерьем в интервью заявила, что он имеет на это полное право. Но ее личная жизнь никак не связана с бывшим возлюбленным.

Напомним, что Мерьем Узерли показала подросшую красавицу-дочь: «Как две капли воды».

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли обтянула прелести в маечку: "Как можно быть такой...".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли показала лицо после пластики крупным планом: "Роксолана уже не та".