Известная актриса Анна Кошмал, звезда "Сватов", показала новый весенний образ

Анна на фото позировала в рубашке или чем-то подобном, под которой можно увидеть белую майку. Актриса улыбалась и сидела на колесе обозрения в Париже. Волосы у Кошмал были в этот раз собраны в хвост. На фоне можно увидеть старинное здание столицы Франции, а также почти чистое небо. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Paris miss you.

Это фото сделала американка, с которой мы познакомились в очереди на колесо обозрения. Она тогда точно так же как и я прилетела в Париж погулять в гордом одиночестве", - написала Кошмал.

Фанаты поставили почти 25 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"В какое место где ты не была ты больше всего хочешь поехать?", "А у нас не было очереди на колесо обозрения", "Классная фотка, мне нравится там был со своими родителями", "Ничего себе, как красиво ! И вы такая красивая!", "такой потрясающий город! Я тоже хочу его снова посетить", "Ты в Париже? Там же вирус!".

Сообщалось, что актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериале «Сваты», показала компанию, с которой развлекается на карантине.

«Однажды добросердечная волонтёр спасла котёнка Ландыша от стаи собак и приютила малыша. Вскоре, благодаря счастливому стечению обстоятельств, он попал ко мне...», - говорится в сообщении.

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