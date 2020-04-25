Недавно пластический хирург, бывший муж звезды из группы "Неангелы" Славы Каминской, Эдгар засветился в компании молодой красавицы

Как оказалось, новой избранницей мужчины стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Богатая. Сама девушка не скрывает своих отношений и даже успела дать интервью по этому поводу. Теперь ее личная жизнь привлекает внимание среди пользователей сети, ведь скандальный развод Каминского со знаменитой певицей Славой из "НеАнгелов" не мог остаться не замеченным, пишет Politeka.net.

В этот раз его новая избранница Ольга в разделе Стори в социальной сети Инстаграм решила рассказать немного о себе, а также выдать несколько любопытных моментов из отношений с Каминским. Девушка также выложила совместные фото и даже представила крошечный отрывок из интеревью с Катей осадчей.

В ролике она рассказала, что познакомилась с Каминским на встрече друзей - на небольшой вечеринке, а затем спонтанно встретились в кино, которое мало кто пришел смотреть из товарищей после вечеринки. Также Ольга отметила, что несмотря на то, что она не публикует часто их фото, у них все хорошо.

Напомним, Эдгар Каминский развелся с артисткой в прошлом году. В браке у пары родилось двое детей. И вот у Эдгара - новые отношения. Ольга Богатая рассказала, что первый шаг в отношениях сделал именно хирург.

По словам женщины, Каминский всегда поступал, как настоящий и достойный мужчина. Бывший муж Славы, завоевывал сердце Ольги и делал все, чтобы отношения развивались.

"Поэтому он своего добился. И продолжает это делать каждый день», - рассказала Богатая телеканалу "Україна".

Ольга уже даже познакомилась с детьми возлюбленного: сыном и дочерью, Леоном и Лаурой. К слову у арт-директора, тоже есть сын. Таким образом, у пары трое детей.

"Мы вообще очень любим детей друг друга. Потому что семья - это самое главное», - поделилась Ольга. Есть люди, которые переживают, как реагирует на новую возлюбленную Слава. Однако Ольга поспешила успокоить. Как она отметила, у обеих хорошие отношения.

"Это же мама детей и бывшая супруга, поэтому это большое уважение у меня ко всей семье», - сообщила Богатая.

Напомним, дерзкая Каминская превратилась в опасную брюнетку, поразив видом.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

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