Известная украинская модель Леонила Гузь показала новый соблазнительный образ

На фото Леонила позирует в белом шикарном платье, похожем на свадебное. Она стояла возле стены и выгнула спинку. Можно увидеть на фоне комнатные цветы и подушки, а также ковер. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки все из-за того, что Гузь выбросила снимок в сторис, где такой функции нет.

Сообщалось, что украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", порадовала новым соблазнительным образом поклонников.

На фото Леонила стоит в черных трусиках и и пиджаке. Больше на красавице ничего не было, даже брюк. Гузь стояла на фоне стены, на которой можно увидеть картины.

Фанаты поставили более 2600 лайков и написали несколько комментариев:

"Прекрасно", "Пиджаки сейчас модно - да", "Ух ты ж", "Что за женщина", "Превосходно".

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала новые фото в Инстаграм/

На фото Леонила позирует в боди телесного цвета. Образ она дополнила каблуками, а волосы оставила распущенными. На первом фото Гузь сидела на желтых ступеньках, на втором она уже раздвинула ноги, а на третьем - ее сняли более отдаленно. По фото можно понять, что модель снималась на крыше многоэтажки в Киеве.

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