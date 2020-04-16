Известная украинская модель Леонила Гузь, Мисс Украина 2018, показала новое жаркое фото в Инстаграм

На фото Гузь позирует в откровенной белой блузке, которая имеет большое декольте. Как можно сразу заметить, под одеждой не было бюстгальтера. Леонила оставила волосы распущенными и прикрыла ними грудь. Руки она спрятала за головой. Фото получилось довольно интересным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Какой размер", "Красавица, хотела бы жить в другой стране?", "Красиво", "Очень красивая", "Ангел", "Шикарная".

Ранее мы сообщали, что модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2018», показала идеальную фигуру в одном белье.

Обратим внимание, что на снимке Гузь позирует в одной футболке, которую решила завязать, а также нижнем белье. Интимное место модель решила прикрыть рукой. При этом фанатам она заявила: «Я могу быть разной» в ответ на то, что некоторые из них не узнали кумира.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", показала новое фото в Инстаграм.

На фото Леонила позирует в красном топе из сеточки и белой юбке или чем-то подобном. На одном плече можно увидеть пиджак Гузь, который свисает. На фоне можно увидеть только стену из плитки. Волосы модель решила собрать для фото в хвост.

Напомним, «Мисс Украина» Леонила Гузь блеснула прелестями в нижнем белье

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