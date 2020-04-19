Известная украинская модель Леонила Гузь показала новый образ в Инстаграм

На фото Леонила позировала в вязаном свитере, кожаных перчатках и шляпке. Волосы у Гузь были распущены в этот раз. На фоне ничего не было видно, так как снимок был студийным. Кадр получился очень стильным и нежным, хотя и не таким соблазнительным, как другие кадры звезды. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Женская сексуальность — это не внешняя красота", - написала Гузь.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Как стильно, леди", "Грамотность - это сексуально", "Какая стильная", "Великолепно", "Внутрення. У вас два в одном", "А какая?".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", опубликовала жаркое фото в плаще.

Леонила Гузь предстала в черном коротком топе, который натянулся на пышной груди. Сочные прелести едва не выпадали из откровенного наряда.

Нельзя было не обратить внимания на стройную фигуру и упругий пресс звезды, а также длинные длинные ножки. В девушке - ни единого изъяна.

Сообщалось, что известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", проводит время на самоизоляции, откуда публикует архивные фото.

Тонкая талия, пышные бедра и грудь - в этом теле все идеально.

Красный наряд хоть и не был с большим декольте, но все же имел вырез в области ног, именно это придало образу пикантности. Леонила приложила руку к талии и улыбнулась в камеру. Волнистые волосы звезды едва не доходили до пятой точки и касались поясницы.

Напомним, Мисс Украина избавилась от белья и засветила лишнее в королевском декольте

А еще Politeka писала, что скандальная Мисс Украина расставила ноги до неприличия в одном белье

Также Politeka сообщала, что «Мисс Украина» Леонила Гузь блеснула прелестями в нижнем белье



