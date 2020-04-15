Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2018», показала идеальную фигуру в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Архив», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Гузь позирует в одной футболке, которую решила завязать, а также нижнем белье. Интимное место модель решила прикрыть рукой. При этом фанатам она заявила: «Я могу быть разной» в ответ на то, что некоторые из них не узнали кумира.

«Лина, ты тут очень милая. Не похожа даже на себя», «вау, какая красотка», «очень красиво и сексуально», «ого! С трудом узнал вас! Невероятный снимок», - пишут они.

До этого мы писали, что украинская модель Леонила Гузь, обладательница титула "Мисс Украина 2018", поделилась соблазнительным фото.

Свежие снимки она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка устроила фотосессию на крыше. Видно, что она забралась на нежилой дом, где на крыше размещены старые ржавые конструкции.

Модель надела черное нижнее белье, а сверху набросила плащ. Так как плащ был распахнут, поклонники смогли рассмотреть аппетитные прелести звезды, ее идеальную фигуру и упругое тело.

Под постом модель попросила своих поклонников поделиться интересными фильмами. Всего за полчаса пост собрал более 1,1 лайков.

«Обожаю», «Прекрасная», «Опасная», - пишут поклонники, не забывая при этом делиться рекомендациями.

Напомним, что дерзкая Леонила Гузь засветила лишнее в полупрозрачном наряде: "На грани...".

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь поразила видом без косметики: суровая реальность против Instagram.

Также Politeka писала, что Леонила Гузь в нескромном купальнике соблазнила изгибами: "Мурашки по коже".