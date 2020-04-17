Известная украинская модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", опубликовала жаркое фото в плаще

Звезда предстала в соблазнительном видена фото в Инстаграм, пишет Politeka.net. Леонила Гузь предстала в черном коротком топе, который натянулся на пышной груди. Сочные прелести едва не выпадали из откровенного наряда.

Нельзя было не обратить внимания на стройную фигуру и упругий пресс звезды, а также длинные длинные ножки. В девушке - ни единого изъяна.

Модель предстала в нечто похожем на плащ, который спустила с плеч. Светлый маникюр завершил образ.

Гузь распустила длинные волосы и прикоснулась к ним одной рукой, при этом красотка смотрела вниз, приоткрыв губы.

Позади модели можно увидеть ржавые бочки.

За 20 минут пост собрал более 700 лайков и немного комментариев.

"Хорошая пи**ец", "Секси бейби", "😻 отменный кадр, цвет 🔥", "Лина, а фото с этой фотосессии когда закончатся?)", "Думаешь, я буду скучать именно по этим фото?)", "Красивая 😍😍😍❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь надела красный наряд, который хоть и не был с большим декольте, но все же имел вырез в области ног, именно это придало образу пикантности. Модель приложила руку к талии и улыбнулась в камеру. Волнистые волосы звезды едва не доходили до пятой точки и касались поясницы.

Звезда выглядела чудесно, ее фигура достойна только похвалы.

Ранее сообщалось, что Леонила Гузь позировала в откровенной белой блузке, которая имеет большое декольте.

Как можно сразу заметить, под одеждой не было бюстгальтера. Модель оставила волосы распущенными и прикрыла ними грудь. Руки она спрятала за головой. Фото получилось довольно интересным.

Напомним, «Мисс Украина» Леонила Гузь блеснула прелестями в нижнем белье

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