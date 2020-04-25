Певица Лолита Милявская обстригла свои длинные волосы

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм видео, на котором собственноручно делает себе короткую стрижку, передает Politeka.net. Звезда записала видеообращение к фанатам. Она взяла домашние ножницы, которые явно не предназначены для стрижки. Звезда заявила, что ей все надоело и взялась обрезать волосы примерно по плечи. Первая сторона далась ей хорошо, а вторую стало трудно резать. В результате у Лолиты остался один белый локон. Артистка подчеркнула, что это не челлендж Ольги Бузовой.

«Изменить себя, не изменив себе», - подписала звезда свой пост.

За два часа видео Лолиты посмотрели более 658 тысяч человек. В комментариях фанаты поддержали решение Лолиты подстричься, некоторые заявили, что нарощенные волосы обрезать не жалко, другие же захотели последовать примеру звезды. Отреагировала на публикацию и Ольга Бузова. Она написала: «Ааа..тебе идет. Лол».

«Асимметрия в тренде», «Волосы поди нарощенные, так что не жалко», «Красиво получилось», «Лола, не надо налысо, пожалуйста», «Остался локон страсти», - пишут пользователи сети.

Отметим, что подобное шоу ранее устроила российская актриса Кристина Асмус. Она тоже обрезала свои волосы на камеру. Правда, Кристину в этот момент снимали профессиональные фотографы.

Напомним, что эпатажная Лолита показала Бузовой свои таланты, даже Потап не устоял: "Понюхала подмышку и....", видео.

Как сообщала Politeka, знойная жена Цекало рассказала, что творится в их спальни, Лолита обзавидуется: "в нашей постели...".

Также Politeka писала, что Лолита психанула и вылила всю "грязь" на камеру, скандальное заявление: «Задолбало!».