Російська співачка Лоліта Мілявська різко висловилася про ситуацію, коли люди намагаються здаватися щасливими на карантині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Моїм улюбленим передплатникам, бажаю зберігати почуття Гідності і Спокою з почуттям Самоіронії!!! Тільки ті, хто вміють говорити Слово «Немає» різних обставин і станів, підуть Далі! Перед сном, якщо сили будуть, книгу в руки і читаємо вголос☝️ Це дуже корисно для мозку і розвитку мовленнєвого апарату!» - говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах сама Вона розповідає, як їй зателефонував один з телеканалів і запропонував зробити на камеру те, чого ще не було. Зірка озвучила найсміливіші думки, а як виявилося – їй потрібно було з'їсти на камеру п'ять лимонів.

як повідомлялося раніше, 56-річна Лоліта Мілявська прочинила завісу таємниці з приводу своїх нових відносин після грмкого розлучення зі спортсменом і бизесменом Дмитром Івановим.

Лоліта взяла участь у шоу співачки Ольги Бузової, що транслюється в Instagram.

Під час перерви у грі (Бузова та її гість загадують один одному пісні, які треба вгадати) знаменитості встигли обговорити особисте життя. Лоліті довелося відповідати на каверзні запитання Ольги.

Вона підтвердила, що у неї є коханець, який молодший за неї на 8 років. При цьому артистка відзначила, що "дід їй не потрібен".

"Він нормальний чувак, відбувся у всіх відносинах", – лаконічно охарактеризувала співачка нового обранця.

Лоліта додала, що коханець – повна протилежність її екс-чоловіка Іванова, а також, що він проти публічності.

Нагадаємо, Лоліта раптово згадала про своє коріння і заспівала українською: "Ого, неймовірно!"

Як повідомляла Politeka, скандальна Лоліта накинулася на росіян з-за епідемії, не добирала слів: «Хворі люди».

Також Politeka писала, як Лоліта, Тарзан і інші зірки сходять з розуму на карантині: більярд, "полуничка" і диявольські обряди.