28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін поділилася інтимними подробицями їхнього сімейного життя

Відомо, що зоряний продюсер та художниця закрутили роман, і вже на початку 2019 роки в США вони зв'язали себе узами шлюбу.

Раніше Дарина неохоче ділилася з підписниками подробицями особистого життя з продюсером. Але в недавньому пості в соцмережах вона розкрила деякі деталі.

Дівчина зізналася, що має проблеми з готуванням, але спекотна брюнетка змогла здивувати Цекало іншими талантами.

"Я страшенно готую, але сповна компенсую це в ліжку", - зазначила вона.

Але, судячи з заяви колишньої дружини Цекало - Лоліти, він такими вміннями похвалитися не може. В одному з інтерв'ю вона заявила про невеликому гідність продюсера.

Раніше Дарина Ервін опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантне фото, на якому постала в спокусливому халаті з глибоким декольте. Дівчина покрутилася, засвітивши свої пишні груди.











