28-річна дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін поділилася інтимними подробицями їхнього сімейного життя
Відомо, що зоряний продюсер та художниця закрутили роман, і вже на початку 2019 роки в США вони зв'язали себе узами шлюбу.
Раніше Дарина неохоче ділилася з підписниками подробицями особистого життя з продюсером. Але в недавньому пості в соцмережах вона розкрила деякі деталі.
Дівчина зізналася, що має проблеми з готуванням, але спекотна брюнетка змогла здивувати Цекало іншими талантами.
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"Я страшенно готую, але сповна компенсую це в ліжку", - зазначила вона.
Але, судячи з заяви колишньої дружини Цекало - Лоліти, він такими вміннями похвалитися не може. В одному з інтерв'ю вона заявила про невеликому гідність продюсера.
За день її пост зібрав майже 1000 лайків. У Дарини закрита сторінка, тому подивитися і оцінити її фотографії можуть не всі.
Нагадаємо, що молода дружина змусила Цекало підписати шлюбний контракт, гучну заяву: "Легко маніпулює...".
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