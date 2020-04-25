Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартал 95», похвасталась идеальной фигурой и заставила поклонников поломать голову

На своей странице в Instagram 22-летняя красотка из «Женского квартала» опубликовала два одинаковых снимка, попросив фанатов найти три различия между ними.

Девушка позирует в коротком спортивном топе. Демонстрируя всем идеальный пресс и подтянутую фигуру, ее волосы растрепаны по плечам. Она улыбается, показывая язык и прищурив один глаз.

Екатерина подчеркнула, что отличия минимальны, но они есть, и поклонники взялись внимательно изучать снимки. Отметим, что особо усердные сумели найти все три, написав в комментариях о своих наблюдениях.

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«Родинка, плита и прядь волос/сережка кольцом на уровне правой (на картинке) щеки», «На плите нету помарок», «Слишком просто... Родинка , кухонный шкафчик и черные точки на газовой плите», – пишут пользователи.

Немногие знают, что Катя родом из Кременчуга. Ее мама преподает в университете, а отец – сварщик. Девушка учится специальности «инженер компьютерных систем».

До работы в «Квартале» она была участницей «Лиги смеха».

По словам Никитиной, зарабатывать она начала с 17 лет, преподавая детям танцы.

Ранее мы рассказывали, что актриса показала необычное домашнее видео, на котором она оригинальным способом месит тесто.

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😂😂😂😂😂😂😂 Слишком #хоумвидео 😂 До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪 Паски будут супер❤️😅 ____________________________________ Я настоящая🙄🙈 ____________________________________ Всем хорошего настроения, и веселой Пасхи 🐣 _____________________________________ #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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На кадрах Катя в черных лосинах и майке забавно прыгает над миской под музыкальное сопровождение. При этом в подписи девушка уверяет, что собирается печь паски.

«Слишком #хоумвидео 😂

До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪

Паски будут супер❤️😅», - подписала кадры Никитина.

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