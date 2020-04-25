Особо преданные фанаты сразу разгадали, что к чему

Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартал 95», похвасталась идеальной фигурой и заставила поклонников поломать голову

На своей странице в Instagram 22-летняя красотка из «Женского квартала» опубликовала два одинаковых снимка, попросив фанатов найти три различия между ними.

Девушка позирует в коротком спортивном топе. Демонстрируя всем идеальный пресс и подтянутую фигуру, ее волосы растрепаны по плечам. Она улыбается, показывая язык и прищурив один глаз.

Екатерина подчеркнула, что отличия минимальны, но они есть, и поклонники взялись внимательно изучать снимки. Отметим, что особо усердные сумели найти все три, написав в комментариях о своих наблюдениях.

«Родинка, плита и прядь волос/сережка кольцом на уровне правой (на картинке) щеки», «На плите нету помарок», «Слишком просто... Родинка , кухонный шкафчик и черные точки на газовой плите», – пишут пользователи.

Немногие знают, что Катя родом из Кременчуга. Ее мама преподает в университете, а отец – сварщик. Девушка учится специальности «инженер компьютерных систем».

До работы в «Квартале» она была участницей «Лиги смеха».

По словам Никитиной, зарабатывать она начала с 17 лет, преподавая детям танцы.

Ранее мы рассказывали, что актриса показала необычное домашнее видео, на котором она оригинальным способом месит тесто.

На кадрах Катя в черных лосинах и майке забавно прыгает над миской под музыкальное сопровождение. При этом в подписи девушка уверяет, что собирается печь паски.

«Слишком #хоумвидео 😂

До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪

Паски будут супер❤️😅», - подписала кадры Никитина.

Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру

А еще Politekaa писала, что блондинка из "Квартала 95" растянулась в шпагате ради пикантных кадров

Также Politeka сообщала, что блондинка из Квартала 95 задрала ногу и показала, как развлекается в душе