Украинская актриса Екатерина Никитина, звезда «Квартал 95», похвасталась идеальной фигурой и заставила поклонников поломать голову
На своей странице в Instagram 22-летняя красотка из «Женского квартала» опубликовала два одинаковых снимка, попросив фанатов найти три различия между ними.
Девушка позирует в коротком спортивном топе. Демонстрируя всем идеальный пресс и подтянутую фигуру, ее волосы растрепаны по плечам. Она улыбается, показывая язык и прищурив один глаз.
Екатерина подчеркнула, что отличия минимальны, но они есть, и поклонники взялись внимательно изучать снимки. Отметим, что особо усердные сумели найти все три, написав в комментариях о своих наблюдениях.
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«Родинка, плита и прядь волос/сережка кольцом на уровне правой (на картинке) щеки», «На плите нету помарок», «Слишком просто... Родинка , кухонный шкафчик и черные точки на газовой плите», – пишут пользователи.
Немногие знают, что Катя родом из Кременчуга. Ее мама преподает в университете, а отец – сварщик. Девушка учится специальности «инженер компьютерных систем».
До работы в «Квартале» она была участницей «Лиги смеха».
По словам Никитиной, зарабатывать она начала с 17 лет, преподавая детям танцы.
Ранее мы рассказывали, что актриса показала необычное домашнее видео, на котором она оригинальным способом месит тесто.
На кадрах Катя в черных лосинах и майке забавно прыгает над миской под музыкальное сопровождение. При этом в подписи девушка уверяет, что собирается печь паски.
«Слишком #хоумвидео 😂
До конца!!! Мои песни и танцы для теста!🌪
Паски будут супер❤️😅», - подписала кадры Никитина.
Напомним, Никитюк и звезда "Квартал 95" померились прелестями прямо на камеру
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