Тина Кароль и Дан Балан уже второй год подряд не дают покоя своим поклонникам, скрывая реальные отношения. Но иногда кадры из их личной жизни за кулисами шоу все же просачиваются в прессу

Новое фото Тины и Дана появилось на фан-страничке пары, передает Politeka.net. На снимке Дан и Тина сидят на полу очень близко друг к другу. Дан смотрит вниз, а Кароль в камеру. Красотка игриво улыбается и пытается быть как можно ближе к Балану. Их ноги практически переплетены.

Судя по фото, оно было сделано на репетиции в танцевальном зале. Когда оно было сделано сказать трудно, ведь сейчас карантин и все репетиции отменены. Одно ясно точно – Тина Кароль рядом с Баланом выглядит очень счастливой.

За час пост на фан-странице собрал почти 2 тысяч лайков. В комментариях обсуждают пару Балана и Кароль.

«Видеть Дана в ФанТине уже так привычно», «Тина тут такая счастливая», «Я долго буду орать с их кросс», «Ой не могу, я обожаю их», «Как дождаться», «Зайчики», «Милашки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что сотрудник телеканала "1+1" проговорился, что Кароль и Балан уже живут вместе. Об этом якобы заявил Потап во время обсуждения эфира по видеосвязи. Певец подшутил над парой, когда они пытались притворятся, что не вместе.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает: редкие фото.

Как сообщала Politeka, неуемная Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали: "Нужен корвалол".

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком: "Но я ждала Балана...".