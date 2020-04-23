Відома співачка Тіна Кароль розповіла з Даном Баланом про важливу подію

Знаменита співачка разом з артистом, з яким їй вже не перший рік приписують бурхливий любовний роман, збирається чимало порадувати натовпи шанувальників своїм спільним виступом у ефірі пісенного шоу "Голос". Днями стало відомо, що зірки вирішили заспівати дуетом, повідомляє Politeka.

В цей раз на фан-акаунті Тіни повился кадр із спільного виступу Дана і Тіни під час якого вони представили пісню "Додому" і влаштували романтичні зйомки, завдяки тому, що заспівали з одного мікрофона.

Виступ артистів тоді зайняло перше місце в трендах Ютуб-платформи - схоже співак та артистка вирішили повторити свій подвиг і привернути увагу до власної персони, а також їх нібито бурхливому роману:

«Будемо чекати з нетерпінням ....😘🤗🤗🤗дан і тіни ви самі самі ❤❤❤», «❤️❤️❤️ чекаю з нетерпінням !», «У мене вже печінка болить😂💕», «З нетерпінням очікуємо дива!», «А скільки буде????», «can't wait», «Аааааа 😁😄 Мінськ в передчутті 😍😁😁👏🏻👏🏻👏🏻 рвіть душу в друзки», «Як же я сподіваюся, що вони приспів разом співати будуть ,так цікаво як зіллються їх голоси 😍», «Здається нас дражнять 🤭💔», - написали користувачі.

Раніше Тіна показала, як з шкаралупи яйця зробити свічку, красиво сервірувати стіл і прикрасити великодній кошик.

«Потрібно просто любити один одного. Більше любові!», – рада від Тіни під час карантину.

Спеціально Тіна Кароль зробила в своєму будинку справжню телевізійну студію, в якій може в самоізоляції легко виходити в прямий ефір», - сказано на фан-сторінці Кароль. Шанувальники тут же захопилися зіркою і її домашнім видом, деякі звично віджартувалися, питаючи, чи не допомагав Тіні Дано в декоруванні будинку.

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