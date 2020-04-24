Відома співачка Тіна Кароль здивувала архівних роликом, заснятому ще під час роботи над шоу "Хочу бути зіркою"

Знаменита співачка дуже любить радувати шанувальників постановочними роликами і фото, також зірка показує себе в домашньому вигляді і розповідає про те, як проводить час з сином. Шанувальники Тіни навіть створили спеціальну сторінку, щоб зібрати кращі кадри знаменитості. Цього разу на фан-акаунті в Instagram з'явилися кадри з шоу, в якому Тіна була ведучою, повідомляє Politeka.

В архівному ролику зірка з'явилася в незвичному яскравому вбранні з зачіскою, яку не демонструє. Зараз зірка віддає перевагу класичні наряди і елегантну зачіску – укладені морськими хвилями золотисті локони.

«Невипадкові зустрічі. @tina_karol і @the_hardkiss 15 років тому в програмі "Хочу бути зіркою", де Тіна була провідною ❤», - сказано під відео.

Ось що пишуть користувачі:

«Такий голос іншої🤪💛», «Тіночка і Юлечка ❤️❤️❤️ Лав, лав, лааав», «Я одна чекала Балана?», «Лаа, лаа, лааа😂❤️», «Голос дуже змінився😀», «Це Юлія Саніна? 😍», «Крихти😍», «Голос іншого».

Раніше на фан-сторінці Тіни в Instagram з'явилось перше промо з виступу артистів під час майбутнього ефіру. Шанувальники побачили, як Дан з Тіною буквально у відкриту фліртують один з одним і знаходяться в хвилюючою близькості, немов готові ось-ось поцілуватися на камеру.

Думки шанувальників тут же розділилося: на думку деяких, зірки дуже майстерно грають на камеру і все одно видно, що це лише постановка, на думку інших же фанатів, артисти просто привертають увагу шанувальників своїми таємничими відносинами.

«Цікаво, вони хоч здогадуються, наскільки, для багатьох, стали просто неподільними🖤🔥», «Спасибі їм почала любити неділю 😂 Це буде 🔥🔥🔥», «Сподіваюся,їх все ж закрили в цій кімнаті і вони поцілувалися ❣️», «Вони насолоджуються одне одним, він мліє від захвату , спостерігаємо за красивим чоловіком і красивою жінкою», «Як ми має хочемо побачити білу кімнату 🔥👍», - пишуть шанувальники.

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