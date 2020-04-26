Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан уже второй год дразнят поклонников своими нежными отношениями, не говоря правду о своих чувствах

Правда, с каждым новым шоу отношения между ними становятся все более нежными. Как передает Politeka.net, на фан-страничке Тины Кароль собрали целую подборку моментов из шоу, где Кароль и Балан флиртуют друг с другом, обнимаются, целуются и смотрят влюбленным взглядом.

Напомним, что Дан Балан стал тренером девятого сезона проекта «Голос країни». И практически сразу поклонники стали замечать, что между ним и Тиной Кароль искру. Сегодня слухи о том, что парочка уже давно живет вместе, не умолкают. Правда, появляются в СМИ сообщения о том, что Балан встречается с другими девушками: то с харьковской студенткой, то танцовщицей из своего балета. Где правда не узнает никто до тех пор, пока артисты сами не расскажут о своих отношениях. Пока они стараются этих разговоров избегать.

Кстати, к новому выпуску Тина и Дан готовят поклонникам сюрприз. Известно, что они представят новую совместную песню. У Кароль и Балана уже есть на счету один дуэт. Тогда они спели песню в один микрофон. Как видим, артисты как могут подогревают интерес к своим персонам.

Напомним, что Тину Кароль и Дана Балана поймали на горячем, парочка устроилась прямо на полу: «Милашки».

Как сообщала Politeka, Дан Балан до шоу "Голос країни" был другим, таким Тина Кароль его не знает: редкие фото.

Также Politeka писала, что неуемная Тина Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали: "Нужен корвалол".