Украинская певица Тина Кароль и молдавский исполнитель Дан Балан уже второй год дразнят поклонников своими нежными отношениями, не говоря правду о своих чувствах
Правда, с каждым новым шоу отношения между ними становятся все более нежными. Как передает Politeka.net, на фан-страничке Тины Кароль собрали целую подборку моментов из шоу, где Кароль и Балан флиртуют друг с другом, обнимаются, целуются и смотрят влюбленным взглядом.
Бесстыжая Лорак показала топ своих самых дерзких нарядов: в кружеве, сеточке и без белья
Любовник Наташи Королевой огорошил новой внешностью после тяжелой болезни: "Не надо лишних слов..."
Девальвация гривны, запуск транспорта и новые выплаты для украинцев – главное за ночь
Напомним, что Дан Балан стал тренером девятого сезона проекта «Голос країни». И практически сразу поклонники стали замечать, что между ним и Тиной Кароль искру. Сегодня слухи о том, что парочка уже давно живет вместе, не умолкают. Правда, появляются в СМИ сообщения о том, что Балан встречается с другими девушками: то с харьковской студенткой, то танцовщицей из своего балета. Где правда не узнает никто до тех пор, пока артисты сами не расскажут о своих отношениях. Пока они стараются этих разговоров избегать.
Кстати, к новому выпуску Тина и Дан готовят поклонникам сюрприз. Известно, что они представят новую совместную песню. У Кароль и Балана уже есть на счету один дуэт. Тогда они спели песню в один микрофон. Как видим, артисты как могут подогревают интерес к своим персонам.
Напомним, что Тину Кароль и Дана Балана поймали на горячем, парочка устроилась прямо на полу: «Милашки».
Как сообщала Politeka, Дан Балан до шоу "Голос країни" был другим, таким Тина Кароль его не знает: редкие фото.
Также Politeka писала, что неуемная Тина Кароль заставила волноваться Балана, в сети не выдержали: "Нужен корвалол".