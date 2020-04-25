Тіна Кароль та Дан Балан вже другий рік поспіль не дають спокою своїм шанувальникам, приховуючи реальні відносини. Але іноді кадри з їх особистого життя за лаштунками шоу все ж таки просочуються в пресу

Нове фото Тіни і Дана з'явилося на фан-сторінці пари, передає Politeka.net. На знімку Дан і Тіна сидять на підлозі дуже близько один до одного. Дан дивиться вниз, а Кароль в камеру. Красуня грайливо посміхається і намагається бути якомога ближче до Балана. Їх ноги практично переплетені.

Судячи з фото, воно було зроблено на репетиції в танцювальному залі. Коли воно було зроблено сказати важко, адже зараз карантин і всі репетиції скасовані. Одне ясно точно – Тіна Кароль поруч з Баланом виглядає дуже щасливою.

За годину пост на фан-сторінці зібрав майже 2 тисяч лайків. В коментарях обговорюють пару Балана і Кароль.

«Бачити Дана в Фантіні вже так звично», «Тіна тут така щаслива», «Я довго буду кричати з їх крос», «Ой не можу, я обожнюю їх», «Як дочекатися», «Зайчики», «Милашки», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що співробітник телеканалу "1+1" проговорився, що Кароль і Балан вже живуть разом. Про це нібито заявив Потап під час обговорення ефіру по відеозв'язку. Співак пожартував над парою, коли вони намагалися прикидатися, що не разом.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає: рідкісні фото.

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали: "Потрібен корвалол".

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем: "Але я чекала Балана...".