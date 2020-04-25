Вот это да!

Бывшая напарница украинского шоумена Андрея Данилко удивила всех признанием о том, что любит его

Об этом сообщает Hyser.

Так, бывшая напарница Данилко по проекту «СВ-Шоу» Радмила Щеголева призналась, что любит артиста.

«Муж? Я не люблю каких-то конкретных понятий. Я люблю Андрея Данилко. Правда, не будем уточнять, какая у нас любовь – платоническая, сексуальная… Просто люблю его, и все», - отметила она.

При этом Щеголева рассказала, что причиной ее ухода из проекта стало то, что она почувствовала в себе силы идти дальше, отправиться в «сольное плаванье». Однако новых киновершин женщине покорить особо не удалось.

Как сообщалось ранее, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки еще в 90-х рассказал о самом эффективном способе борьбы с опасным вирусом.

В эти дни, когда во всем мире бушует пандемия смертоносного китайского вируса, лучшие умы человечества ломают голову над тем, как справиться с заразой. Однако, как выяснилось, украинский артист Андрей Данилко еще много лет назад предсказал появление опасного вируса и раскрыл, как побороть любую болезнь. Об этом на своей странице в Инстаграм написал скандальный российский продюсер Андрей Разин. Он опубликовал архивное видео с выступлением Верки Сердючки, на котором та рассказывает о борьбе с вирусами.

«Как бороться с коронавирусом подсказал бывший участник группы «Ласковый май», а ныне Верка Сердючка, Андрей Данилко. Слушаем внимательно и лечимся», - подписал кадры Разин.

Напомним, Андрей Данилко "раздел" Пугачеву на глазах у миллионов, Галкин такого не простит.

Как сообщала Politeka, известный актер бросился за помощью для Андрея Данилко: что произошло и как спасти Верку Сердючку.

Также Politeka писала, что продюсер Андрея Данилко огорошил новым фото: кто оказался отцом Верки Сердючки.