Звезда превзошла сама себя

Украинская певица Надя Мейхер-Грановская, которая раньше входила в группу «ВРА Гра», показала роскошные формы в платье с вырезом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее Instagram страницу.

Так, певица позирует в пикантном платье с вырезом, демонстративно нагнувшись и показав на камеру, чем ее наградила природа. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, красота», «Какая красивая!!!», «Какая жизнерадостная фотография», «роскошное тело», - пишут они.

До этого мы писали, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ

На фото Мейхер позировала в темно-горчичном платье с огромным декольте. Образ Надежда дополнила черными босоножками на большом каблуке. Певица лежала в ванной и закрыла глаза от удовольствия. На фото легко можно оценить формы звезды, ведь декольте в платье впечатляющих размеров.

Фанаты поставили полторы сотни лайков и написали несколько комментариев, в которых смайликами показали, как им нравится новый образ Мейхер.

Ранее мы сообщали, что певица Надежда Мейхер, которая входила в группу «ВИА Гра», показала роскошное тело в пикантном наряде.

Напомним, соблазнительная Мейхер показала, что спрятала в обтягивающем топе

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