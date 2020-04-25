Відома українська співачка Оля Полякова показала новий спокусливий образ на "Розсміши коміка"

На фото Оля позувала в червоному платті, а також жовтому піджаку, який накинутий на плечі, або чомусь подібному. Поруч сидів Євген Кошовий в блакитний толстовці і дивився на Полякову, яка грайливим вглядом йому відповідала. Провідні сиділи за великим столом, а на тлі можна побачити сейф з грошима. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні субота, а значить увечері вас чекає черговий випуск шоу «Розсміши коміка». 💸 Яку суму вдасться заробити команді з Житомира - дізнайтеся вже в 18:30", - написала Оля.

"Консервуємо", "Час чекає", "Житомир, це під Парижем", "А коли всі ці випуски записуються", "Божечки, ура. Чекаємо!".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Оля Полякова стала об'єктом для жартів з боку зірок «Кварталу 95».

«Співачка Оля Полякова вирішила заробляти видеопоздравлениями в режимі самоізоляції. Артистка запустила інтернет-платформу, через яку кожен бажаючий може замовити коротке привітання або відеодзвінок від зірки. Вже є статистика, що більшість побажань замовників починаються з пункту – в повний зріст, будь ласка», - зазначила ведуча програми Ірина Сопонару.

Нагадаємо, карколомна Полякова показала нескінченні ноги в эстра-міні

А ще Politeka писала, що "Міс Україна" покращила результат Полякової і Тодоренко з шпагату

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко затьмарила Полякову і Волочкову, показавши приголомшливий шпагат



