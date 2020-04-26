Известная телеведущая Регина Тодоренко оскандалилась в сети во время прямого эфира с мужем, Владом Топаловым

Людей очень возмутили слова супругов о домашнем насилии, пишет Рoliteka.net. В частности Регина Тодоренко сказала следующее: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?».

Пользователи сети стали писать супругам комментарии, настаивая, что они не правы и даже переходили на оскорбления.

В ответ Регина записала видео, на котором сообщила, что неправильно выразилась. А несколько часов назад сделала очередной пост, в котором извинилась.

"Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие»", - написала Тодоренко.

Звезда решила донести совю мысль о том, что в в руках жертвы остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться.

"Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться", - написала Регина.

Далее звезда поблагодарила людей за то, что они написали свои "гнусные" истории о насилии и добавила, что даже не подозревала об этом "в силу своей неосведомленности и необразованности".

"Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия", - сообщила телеведущая.

Также Тодоренко отметила, что за сутки получила тысячи историй реальных женщин, после чего связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин. Таким образом звезда планирует донести совместными усилями эту проблему до общества и стараться искоренить ее.

"Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю", - написала телеведущая.

Пользователи сети не смогли оставить своих комментариев, ведь Регина пошла на крайность и закрыла их. Однако около 400 тысяч человек поставили лайки, среди них певицы: Светлана Лобода, Надя Дорофеева, Валерия и даже можно было заметить отметку "Нравится" от травести-дивы Монро. Таким образом, звезды поддержали Регину.

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