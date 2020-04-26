Победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Леонила Гузь взбудоражила сеть новыми снимками в пикантных позах

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Красотка устроила яркую фотосессию на фоне зеленой растительности. Из одежды на девушке была блузка молочного цвета и сапоги. Леонила вертелась перед камерой, соблазнительно приседала и выгибалась, дав возможность публике насладится ее совершенной фигурой.

Фанаты в восторге, они засыпали Гузь комплиментами и лайками.

«Шикарная серия 😘», «Красотка», «Девушка огонь», - пишут они.

Всего в 21 год Леонила Гузь может похвастаться большими достижениями. Девушка не только эффектно выступила на "Мисс Мира 2018", но и вошла в 30-ку самых красивых девушек. После участия в международном конкурсе красоты украинка активно ведет свой блог в сети, за которым следят почти 80 тысяч поклонников.

В этом же ключе невозможно не вспомнить, другую откровенную фотосессию Леонилы.

На девушке из одежды только соблазнительный черный купальник, который прикрывает ровно столько, чтобы не пересечь грань приличия, и стильные сандалии.

Горячая брюнетка приняла соблазнительную позу: Леонила уселась своими "булочками" на ступеньках лестницы, широко расставив ноги. При этом лямки купальника сдвинула наперед настолько, что слегка засветила свои сочные "персики". А от манящих изгибов ее бедер и вовсе можно потерять дар речи.

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