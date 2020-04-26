Украинская певица Светлана Лобода, которая давно живет и работает в России, показала откровенный образ на сцене

Как сообщает Politeka.net, Светлана Лобода на карантине посвящает львиную часть времени своим любимым дочуркам - Еве и Тильде. Звездная мама смотрит с малышками кино и всячески развлекает. Но не забывает певица и о своей фигуре, чтобы выйти из карантина во всеоружии, она и дома поддерживает физическую форму и фигуру.

Кроме того, Лобода часто хвастается снимками в ярких образах, новое фото не стало исключением из правил. Певица показала снимок из выступление, где предстала в коротеньком наряде, который засветил ее главную гордость - длинные ноги.

Светлана доказала новыми горячими снимками в своем Instagram, что ждет-недождется, когда снова начнет выступать. На фото звезда позирует в стильном платье с эффектным вырезом на бедре, который выгодно подчеркнул ее роскошные формы. Особенно стоит отметить просто-таки идеальную фигуру Лободы, особенно ее покатые бедра.

Изюминкой горячего образа роскошной красотки стал длинный пояс в форме ленты, подчеркнувший ее тонкую талию. На снимке певица приняла откровенную позу, оттопырив свою пятую точку в сторону.

В подписи девушка отметила, что очень скучает по концертам и своим поклонникам. Фотография не оставила равнодушными поклонников певицы. В комментариях фанаты принялись активно восхищаться идеальным телом Лободы и выказывали, что тоже безумно соскучились по выступлениям Лободы.

"Ох, а мы то как скучаем...💔 Страшно представить 😢😭", "Суперзвезда🔥", " Красотка 😍😍😍😍❤️❤️❤️", "Света ты супер🔥🔥🔥👏👏👏", "Небесная звезда🔥💣👏", "Богиня😍", "Шикарная 🔥", "Сердце разрывается как хочется на ваш концерт 💔🥺", "Какая же ты прекрасная❤️", "Какая же ты шикарная!", "Крутое фото! Завораживает, хочется разглядывать детали!🤩".

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