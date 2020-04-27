Украинские звезды не стесняются демонстрировать достоинства своих фигур
Артистки часто сверкают прелестями в разных соблазнительных нарядах, при этом нередко показывают стройные ровные ножки в экстремальных мини, сообщает Politeka.net. Смотрите далее топ звезд, которые завораживают своим великолепием в мини.
Так, Настя Каменских предстала в горячем образе. Певица не тольео подчеркнула грудь смелым декольте, но и надела юбочку, выставив напоказ ровные ножки.
Телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно оскандалилась заявлением о жертвах насилия, все же несмотря ни на что выглядит великолепно. Дерзкое декольте в платье идеально выделило грудь, а мини дало насладиться стройностью ножек.
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Телеведущая Леся Никитюк имеет длинные ноги, которые не грех показать. Звезда похвасталась стройными достоинствами в мини золотого оттенка. Ух, какие ножки!
Светлана Лобода поразила откровенным нарядом. Звезда надела костюм с разрезами по бокам, который к тому же приоткрыл виды на ее пресс и ровные ножки.
Тина Кароль не очень часто носит короткую одежду. В этот раз она не отказала себе и поклонникам в удовольствии и надела экстремальное мини, чем произвела фурор среди фанатов.
Обворожительная Ани Лорак похвасталась идеальными формами в маленьком топе и мини-юбке. Выглядит звезда просто замечательно.
Напомним, Тина Кароль после наступления карантина решила лично вести свой профиль в Инстаграм, в частности, активно пополнять его новыми снимками, кадрами тренировок и интересными замечаниями.
В этот раз в разделе Стори певица немало удивила поклонников трогательным обращением к загадочному возлюбленному:
«Я буду созидать, чтобы вооружить тебя верой. Я буду уставать, чтобы наполнить тебя силой...".
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