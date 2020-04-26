Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха рассказала о прелестях сельской жизни во время карантина

Как сообщает Politeka.net, исполнительница сделала трогательный пост в социальной сети Instagram.

Как оказалось, на время карантина Виктория Смеюха уехала из шумного Киева в сельскую глубинку Харьковской области. Она заметила, что вдали от города жизнь течет совсем иначе.

"ЭТО БЫЛА ТАКАЯ МОЯ ДАВНЯЯ МЕЧТА — пожить в селе👩🏻‍🌾, где спокойная атмосфера и можно быть ближе всего к природе.😊🌿🌾🐣Ценности и темп жизни - иные... А с другой стороны, за время карантина я соскучилась по киевским друзьям👐🏻, культурным событиям 🧏🏻‍♀️ и работе👯‍♀️🎤. А что бы вы выбрали сейчас: 1) сельскую или 2) городскую жизнь?", - написала певица.

Она также показала, с кем проводит карантин из-за китайского вируса. На фотографии солистка "Неангелов" держит в руках крохотного утенка и смотрит на него с умилением. Видимо, в ее селе довольно холодно, потому что певица надела теплую черную куртку и белый вязаный шарфик.

Пользователи социальной сети тоже умились и оставили много приятных комментариев. Некоторые поделились, где им лучше всего живется во время карантина:

"Как красиво 😍😍, круто , этот пост соберет много лайков❤️))"; "Люблю маленьких утят)))"; "Однозначно городскую с периодическим отдыхом на даче"; "Карантин неплохо провести где -то на даче . В селе, где свежий воздух, все свое домашние , шашлычки... Эх, сказка, песня просто ))"; "Конечно сельскую, я сама сейчас в деревне сижу, проживаю этот карантин здесь🤩💖".

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.