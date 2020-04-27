Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играла роль Валюхи в сериале "Сваты", предстала перед поклонниками в зимней одежде

Звезда, вероятно, решила поделиться архивным кадром, который был сделан зимой, пишет Politeka.net.

На снимке окоченелая Татьяна Кравченко предстала в синей шапочке с бубоном, красной олимпийке и в теплой жилетке. Завершили образ шарф и рукавички.

"Всем доброго дня и хорошего настроения ☀️🙏🏼", - подписала фото артистка.

При этом у "Валюхи" можно заметить будто глаза наполнены слезами, но на лице была улыбка.

За два часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Самая лучшая❤️👏", "Кто-нибудь раскроет секрет, будет или нет 7 сезон Сватов? А то жизнь очень печальная стала...", "Красавица❤️😘😍", "Очень люблю вас", "Добрый день и всего хорошего!", "Вы моя любимая!!!!", " Несравненная❤️😘😍👏 Обожаемая👏👏👏😘😘", "Красавишна и самая самая 👏💐🌹💐❤️", "Прекрасная актриса", "Вы замечательная актриса, всего Вам доброго", "Татьяна Вы классная!👍❤😍", "Очаровательная женщина! С праздником!!!❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяна Кравченко была запечатлена крупным планом на фоне поля. У нее весьма усталый внешний вид и очень пронзительный взгляд. Заметно, что актриса уже постарела.

Как гласит народная пословица: "Старость - не радость".

Можно легко заметить морщины возле глаз 66-летней актрисы, которые не скрывает легкий макияж.

Но несмотря на них, звезда "Сватов" остается красивой и харизматичной женщиной, которую любит огромное количество фанатов.

Напомним, звезды сериала «Сваты» поразили внешностью в молодости.

А еще Politeka писала, что муж Валюхи из "Сватов" притащил в дом любовницу.

Также Politeka сообщала, что покинувшая "Сваты" звезда выдала правду о героине и показала себя в жизни.