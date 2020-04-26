25-летняя украинская актриса и юмористка, звезда "Квартал 95" Лера Товстолес в точности повторила макияж, который любила делать еще на первом курсе
Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим фотоколлажем в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала свою внешность семилетней давности. Красотка постаралась повторить именно тот макияж, который любила делать раньше - "на все случаи жизни".
Лера продемонстрировала накрашенное лицо с черными стрелками и яркими губами крупным планом.
"Тренды 2020 года. Неужели вернутся стрелки и матовые карандашные губы ?
На первом курсе Универа, я делала себе толстые стрелки, прокрашивала неподвижное веко и делала четкий контур губ за 5 минут. Это был мой макияж на все случаи жизни. Праздник, пара, просто выйти в магазин. Это так скучно, что даже странно, что я этим занималась 😃 Так что на этом фото я вернулась в свой 2013 год . И по моему попала в трэнды снова 😃🙌🏻", - сообщила в соцсети звезда "Квартал 95".
Поклонники кинулись обсуждать пост актрисы.
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"Ты как всегда красотка!"; "Богиня ❤️❤️❤️❤️❤️", - писали в комментариях.
Ранее мы сообщали, Товстолес обескуражила откровенными фото, ради которых забралась в одежде в ванну. Лера надела белый топ и черные штаны, сверкнув аппетитным животиком и шикарной зоной декольте. Изюминкой кадров стало выражение лица Леры. Девушка изобразила звериную страсть, дотрагиваясь пальцами до губ и, порой, пугая оскалом - "что за разврат".
Напомним, звезда Квартал 95 ошарашила развратной выходкой перед стариком, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что звезда "Квартала 95" забыла о нижнем белье и посветила своими персиками.