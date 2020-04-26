Знаменитая певица Даша Астафьева показала самые горячие кадры, которые только можно вообразить

Как сообщает Politeka.net, как Даша старается часто обновлять свой блог в Instagram, показывая новые и интригующие кадры, чтобы привлечь внимание аудитории к собственной персоне во время карантина. В последнее время Даша Астафьева несколько отошла от своего привычного образа роковой сексапильной красотки и чаще появлялась перед поклонниками без макияжа, восхищая естественной красотой.

Однако на свежих фото в своем Instagram вновь вернулась к своим излюбленным кадрам в стиле ню и завела сеть новой горячей фотосессией.

Даша продемонстрировала свои аппетитные формы во всей красе, позируя в провокационных позах и в постели. Причем на некоторых кадрах артистка полностью обнажилась и прикрылась лишь одеялом или же дорисовала хрестики и полосочки, чтобы прикрыть запрещенные места. На одном из кадров красавица позирует лежа на диване, томно прикрыв глаза и, закусив кончик пальца.

На других же кадрах Астафьева запечатлена в черном нижнем белье, выгнувшись в кресле, придерживая рукой крышку от подноса.

"Есть женщины, для которых обнаженное тело - единственная загадка. Они всегда будут осуждать и негодовать", - подписала Даша один из кадров.

Поклонники звезды пришли в восторг от откровенных фото и засыпали артистку восхищенными комментариями.

"Даша прекрасная женщина🔥", "Шикарно "обложенное" тело🤗", "😍ты богиня", " Даша - это пожар 🔥🔥🔥", "Человек с самыми красивыми глазами зажмурился", "У этой крошки в моем сердечке отдельный диван🌝❤️💌", "Невероятно красиво ❤️".

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире.

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