37-летняя Анжелика Ревва, супруга юмориста и певца Артура Пирожкова, рассказала о том, что сделала впервые в жизни, будучи на карантине

Как передает Politeka.net, Анжелика поделилась фото и видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала ее младшая дочка - семилетняя Амели.

На видео девчушка хвастается шпагатом - прям в лучших традициях эпатажной российской балерины Анастасии Волочковой. В черных шортиках и топике, а также белых носочках малышка изо всех сил старается выполнить гимнастическую фигуру, дабы порадовать своего тренера, голос которой слышен за кадром. В итоге, девочке удается сесть на шпагат и просидеть в такой позе, считая до 10.

А на фото Амели позирует в белой ветровке и спортивных штанах на прогулке.

"Доброе утро)) Да! Именно утро!! 😂 Я впервые в жизни проснулась в 12.00 🥱 Мне начинает нравится этот режим 😅 а у кого-то спортивное утро.. вот зануды", - подписала кадры жена Пирожкова.

За час пост лайкнули более 3500 человек. Анжелика со своей тайной и ее дочь "сорвали аплодисменты" в комментариях.

"Вот это умница, шпагат так шпагат👏"

"Красивые,добрые у вас девочки. 🌸"

"Я думала мы одни с дочками в 11-12.00 встаём :))) 😂😅, уф , прямо обрадовалась , что есть ещё такие семье 👩‍👧‍👧! Просто не спешим , гнать то не куда ))) все успеваем ..."

"🤗 трудяжечка Амели!!!😘 👍 Я тоже хочу такой шпагат! 😉"

"Боже😍какая же она умничка! ❤️"

Ранее мы сообщали, Анжелика тепло поздравила Амели с семилетием, поделившись в Инстаграм видеонарезкой: "Ты плод огромной, глубокой, пронизывающей любви!".

В частности, на кадрах вымазанная шоколадом Амели пытается объяснить маме, что она не трогала конфеты, а это просто "напали зайчики" и съели все слодости. Мимимишность момента зашкаливает.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".