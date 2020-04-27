46-летняя российская певица Наташа Королева показала крупным планом декольте

Как передает Politeka.net, звезда поделилась кадрами в "сториз" в Инстаграм, на которых вызывающе двигалась под динамичную музыку. Наташа решила не отставать от молодежного тренда и записала ролик в TikTok.

Чтобы запомниться фанатам надолго, Королева принарядилась в блузу леопардовой расцветки, приспущенную на плечах, и черную кожаную мини-юбку. Голову звезда украсила повязкой в тон блузе и двумя хвостиками. Примечательно, что Наташа показала себя с минимумом косметики.

Певица до неприличия оголила зону декольте, похваставшись роскошными "подружками". Но этого, по мнению Королевой, видимо, оказалось мало и артистка еще и пустилась в пляс, всунув бюст прямо в камеру. Наташа без тени смущения потрясла им - "чуть не выпали".

Ранее мы сообщали, Королева удивила ярким видео с давним другом - коллегой, украинским артистом, известным по образу Верки Сердючки, Андреем Данилко.

Как известно, Наташа вместе с Андреем не раз совместно выступала на концертах. В этот раз в социальной сети Инстаграм певица решила вспомнить выступление Андрея в "лихие 90-е". Поклонники артистки оказались очень растроганы этими кадрами. Многие отметили, что сейчас не хватает песен Сердючки: «Люблю не могу его)))», «Наша Вера супер❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦», «Жаль что Данилко больше не увидим. Классный он, а Верка так вообще бесподобная!», «Скучаем по Верке Сердючке! Классная была!», «Бомба 💣 👍🏻», «Лучшее исполнение этой песни!!!!! Браво браво браво!!!!🔥🔥🔥🔥», - писали в комментариях.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

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