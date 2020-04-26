41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, удивила кулинарными талантами

Как передает Politeka.net, Альбина опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала вместе с подругой Екатериной Кожевниковой, ведущей авторской кулинарной программы "Катинkitchen".

Джанабаева провела мастер-класс, как правильно приготовить шоколадный десерт "брауни". Это уже не первое кулинарное видео, которым делится певица. Ранее она пекла булочки-розочки. Судя по улыбающемуся виду Альбины, она ничуть не расстроена тем, что из-за карантина была вынуждена променять сцену на плиту, а микрофон на миксер. Интересно, как к этому относится ее супруг?

На этот раз перед началом готовки, Альбина пошутила, что у каждой женщины в косметичке должна быть маленькая бутылочка вина, а если не помещается, значит, плохая косметичка.

"Воскресенье - можно и побаловать своих любимых вкусненьким. Рецепт «шоколадного Брауни» мне достался от повара @mirckozago ✊🏻👍👏🏻 Вместе с @ekaterinakozhevnikova мы сделали это не только быстро, но и весело! #катинkitchen", - подписала кадры Джанабаева.

Менее, чем за 20 минут, пост собрал более 1 000 "лайков". Поклонники "обезумели" от восторга и засыпали своего кумира комплиментами.

"спасибо за вдохновление!!! Прекрасная хозяюшка!!!❤️"

"В последние времена начали только готовить, не плохо 😂❤️"

"Альбин, когда будете выходить совместный эфир с Валерой, я соскучилась ???"

Ранее мы сообщали, певица напугала внешним видом, появившись на видео в сером платье, фартуке горчичного оттенка, без макияжа, с собранными в пучок волосами.

Сначала звезда, как следует, замесила тесто, затем сформировала рулетики, обмазала их яйцом и посадила в духовку. В конце Альбина показала готовые аппетитные булочки крупным планом. Примечательно, что во время видео на секунду мелькает фото ее мужа - возможно, так и было задумано, а может быть ошибка при монтаже. В милой поварихе, Альбине, трудно узнать роковую красотку до карантина.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением