37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нескольких фильмах "Квартал 95", показала притягательное фото

Свежий снимок, который никого не оставит равнодушным, она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На фото Ходенкова с ярким макияжем и украшениями на шее позирует для известного глянцевого журнала Vogue.

И хотя снимок сделан крупным планом, создается впечатление, что актриса стоит полностью обнаженной, чем будоражит фантазию особенно мужской половины аудитории.

Менее, чем за полчаса фотография набрала 7 тысяч лайков. Фолловеры в восторге, вот что они пишут:

«Как мы ждали», «Безупречная красота👏👏🔥🔥🔥🔥», «Идеально!!!», «Невероятная»,«Клеопатра».

Ранее мы сообщали, Ходченкова изумила еще одним фото в Инстаграм, на котором застыла в момент шага. "Летящей походкой" звезда пересекала комнату, когда ее "поймала" камера.

Босоногая Ходченкова предстала в легком костюме белого цвета, который впрочем не смог скрыть ее завидной стройности. Актриса схватилась рукой за голову и приподняла копну длинных волос. Заметно, что она закрыла глаза.

Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».

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