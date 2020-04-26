Украинская телеведущая Леся Никитюк была вынуждена обратиться в полицию из-за мошенников, которые наживались на ее имени
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Уважаемые организаторы, давайте договариваться! Прекратите этот развод!» - говорится в сообщении.
Более того, Никитюк также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в киберполицию.
"Ребята, я обращаюсь к вам чисто по-человечески. Напишите мне и скажите, сколько вам нужно денег, чтобы мне перестали писать тысячи людей и говорить, что я бросила их на деньги. Сколько вам нужно гребанных денег? Напишите, я готова вам заплатить, чтобы вы закончили этот развод", - подчеркнула она.
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Как сообщалось ранее, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в грубой форме обратилась к подписчикам и предупредила их о мошенниках, которые действуют, прикрываясь ее именем.
«Скоты, урод*, деби*ы. Я не знаю, как назвать этих мошенников, которые продолжают разводить украинцев в Facebook, спекулируя моим видео с розыгрышем авто. Который уже давно разыграли. Пожалуйста, не видитесь», - сказала она.
Также Никитюк лично пообещала отвечать каждому о том, что действуют мошенники. Кроме того, она записала отдельное видео, в котором обратилась лично в преступникам.
«А сейчас я хотела бы обратиться к тем самым мошенникам, которые наверняка видят все мои сторис и обращения. Пожалуйста, ребят, будьте людьми. Не разводите. Нас уже и так столько раз разводили. Давайте просто закроем эту тему, м?» - сказала ведущая.
Напомним, что раздетая Никитюк показала, как ее моет в ванной другая женщина: "Хорошо протерла?".
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, что прячет под тесной одеждой: "Прямо для журнала Лесин орех".
Также Politeka писала, что Никитюк в кожаных штанах похвасталась дерзким видом на кухне: "Тебе так скучно?".