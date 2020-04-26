Звезда превзошла сама себя!

Певица Мишель Андраде, которая является подопечной продюсера Потапа, показала роскошное тело в одном пиджаке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эхх, как скучаю», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Андраде позирует в черном пиджаке, из-под которого виднеется темное белье. Дополнила образ певица элегантным кулоном и серьгами.

Однако поклонники Андраде были лишены возможности что-либо сказать – снимком звезда поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная украинская певица Мишель Андраде, которая работает с продюсером Потапом, порадовала поклонников соблазнительным видом.

Красотка предстала в купальнике на тонких бретельках с глубоким декольте. Прелести артистки едва держались в столь откровенном наряде.

Также на украинской знаменитости были спортивные штаны. Певица раставила ноги, поставив между ними бутылку с водой.

Артистке распустила волосы и закинула их набок, при этом посветив круглой серьгой в ухе.

Мишель пристально смотрела в камеру и приоткрыла губы.

Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила.

Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость.

А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре.