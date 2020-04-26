Певица Мишель Андраде, которая является подопечной продюсера Потапа, показала роскошное тело в одном пиджаке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Эхх, как скучаю», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Андраде позирует в черном пиджаке, из-под которого виднеется темное белье. Дополнила образ певица элегантным кулоном и серьгами.
Однако поклонники Андраде были лишены возможности что-либо сказать – снимком звезда поделилась в Сторис.
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Как сообщалось ранее, известная украинская певица Мишель Андраде, которая работает с продюсером Потапом, порадовала поклонников соблазнительным видом.
Красотка предстала в купальнике на тонких бретельках с глубоким декольте. Прелести артистки едва держались в столь откровенном наряде.
Также на украинской знаменитости были спортивные штаны. Певица раставила ноги, поставив между ними бутылку с водой.
Артистке распустила волосы и закинула их набок, при этом посветив круглой серьгой в ухе.
Мишель пристально смотрела в камеру и приоткрыла губы.
Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила.
Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость.
А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре.