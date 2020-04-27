Вчера вечером состоялся суперфинал шоу «Голос країни-10», который разделил украинцев: одни радуются и поздравляют победителя, другие критикуют решение и поведение членов жюри

Так, суперфинал песенного шоу закончился оглушительной победой Романа Сасанчина – молодого певца, ранее уже побеждавшего в «Голосе». Мальчик является фаворитом команды Тины Кароль, которому удалось обойти всех более взрослых соперников.

Несмотря на то, что Роману всего 18 лет, он имеет за плечами немалый стаж певца и конкурсанта. В суперфинале шоу молодой человек выступил в первом туре с песней "Мамина черешня". Посвятил юноша свое выступление всем мамам в честь недавно прошедшего праздника, Тине Кароль, являющейся его тренером, а также медикам, борющимся на передовой в нелегкой борьбе Украины с коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Переживаю за Романа, как за собственного сына. Ты пришел еще раз, потому что тебе некуда деваться! Ты и есть голос! Ромчик, ты не простой человек, ты снова в финале. Повторю, Украина - это ты", - прокомментировала Тина Кароль.

А вот пользователи сети отреагировали достаточно неоднозначно на финал шоу, массово отметив недовольство Дана Балана из-за победы мальчика:

«Может и Дан прав что напился в хлам, половина финалистов не достойны быть в финале. Вот от стыда и хлебнул с горя, а за бортом остались достойные!!!», «Вроде молодой парень, а песни как для 50 лет ,хорошо исполняет ,но не хватает современности так-то», «Мне конечно очень нравится как он поет, но я была за Олю Мельник😢», «Тина расстроилась, что Сасанчин прошел. Всем видом показала, наверное думала, что Мельник пройдёт».

Напомним, ранее на шоу появилась мать Дана - Людмила Балан. Она пришла на закрытие этапа вокальных нокаутов и спела украинскую народную песню "Горіла сосна, палала", которую поют молодоженам на свадьбе.

Композиция не оставила равнодушной никого - все тренеры и ведущие вышли на сцену, чтобы поддержать выступление. Людмила Балан заявила, что подготовила свадебную песню специально для Дана и Тины, намекнув на их совместное будущее.

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