Телеведущая Ольга Фреймут показала, как правильно есть суши, однако получила волну недовольства в социальной сети

Как известно, знаменитая телеведущая часто рассказываает пользователям сети в Инстаграм, как правильно себя вести в обществе, раздает различные советы и делится разными полезными замечаниями. Однако, далеко не всегда посты Ольги вызывают положительную реакцию среди фололверов, пишет Politeka.

В этот раз женщина позировала в домашнем виде без макияжа, сидя за столом Ольга рассказала и показала, как правильно есть суши:

«Как правильно есть суши по этикету, чтобы они не разваливались? Макайте в соус не рисом, а рыбой! 😉#етикетзфреймут #марафонсучаснихманер

Пользователи сети отреагировали достаточно не однозначно и даже раскритиковали Фреймут за поведение – по мнению некоторых, сейчас неуместно показывать, как есть суши, пока тысячи людей сидят дома на карантине без работы и денег:

«Потому что рис — это культура! Его нельзя в соевый соус», «И сразу эта рыба выпадает в тарелку», «Олю, вже ж не кам'яний вік. Усі вміють😆», «Это кого-то парит? Да?Где совесть?», «Спершу потрібно навчитися правильно тримати палички і оперувати ними,і до речі палички ніколи не схрещують», «Не ваш це рівень, Пані Оля», «Думала, что-то личное, но не вяжется с 1 из последних постов) а тут этикет 😊 🍣», «Та хоч пальцями. Головне, щоб смачно було», «Снимите, пожалуйста, как *опу в туалете вытирать. А то люди не знают (((».

Отметим, не так давно знаменитая телеведущая попала под жесткую волну критики из-за поста в социальной сети Инстаграм, под которым рассказала, что «Жизнь разделяет людей на тех, кто руководит. И на тех, кем руководят», и она уже давно делает все, чтобы не оказаться в обществе тех, которые сами себе не принадлежат и обслуживают чужие интересы. Однако пользователи сети сочли данное высказывание через чур надменным, раскритиковав Ольгу, и отметив - она зря намекает на то, что "некоторым нужен поводок и управление".

Спустя некоторое время звезда решила, увидев массовый негатив в ее сторону, прокомментировать ситуацию и оправдаться за неоднозначное высказывание:

«Впервые отвечаю на критику, никогда не оправдываюсь, потому что так поступают виноватые. Друзья, я не коллекционер фолловеров. Я слишком уважаю вас, чтобы привлекать внимание постами о глупостях из собственного быта. Ну кому может быть интересно, что я ела, куда пошла, как позанималась спортом - разве что маньяков такое интересует», - начала объяснение телезвезда.

После она заявила, что раздетый человек в парке привлечет больше внимания, чем интеллигент, который читает себе на лавочке, однако она сама не хочет быть тем самым раздетым человеком.

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